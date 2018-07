Neymar a passé plus de 14 minutes au sol depuis le début de la Coupe du monde !

Par Antoine LLORCA | Ecrit pour TF1 |

Neymar cristallise depuis le début du Mondial les critiques sur ses incessantes simulations et ses nombreuses exagérations en match. On sait désormais combien de temps l'attaquant du PSG a passé au sol et c'est conséquent !

Un dribbleur hors pair, un buteur, un passeur décisif mais aussi, parfois, une tendance à surjouer la douleur. Il est important de le dire, Neymar est un des meilleurs joueurs du monde mais comme tous les grands, il a quelques défauts. Alors oui, depuis le début de la Coupe du monde, l'attaquant a subi 22 fautes, le plus grand total de la compétition selon le statisticien Opta. Mais le problème avec Neymar, c'est qu'il a la vilaine habitude d'amplifier la douleur qu'il ressent lorsqu'il est victime d'une faute d'un de ses adversaires. Lors du match contre la Serbie (0-2), il a fait une quinzaine de roulades en 15 secondes après un tacle. Lundi lors du 8e de finale contre le Mexique (2-0), l'attaquant du PSG s'est fait marcher sur le pied alors qu'il refusait de rendre le ballon à un Mexicain. À nouveau, le joueur s’est roulé de douleur avant de se relever comme si de rien n’était.

Etant un de ses sujets les plus commentés du Mondial, la Radio Télévision Suisse a chronométré les arrêts de jeu provoqués par les simagrées de Neymar. Le verdict est sans appel, le joueur a passé 13 minutes et 50 secondes au sol en quatre matches de Coupe du monde ! Si on rentre dans le détail, c’est pendant le 8e de finale contre le Mexique que Neymar a passé le plus de temps au sol. Ainsi, 5 minutes et 29 secondes ont été perdues juste à côté du joueur du PSG. Lorsqu’il s’est fait marcher sur le pied, il a prolongé le plaisir pendant deux minutes… Lors des phases de poule, les exagérations de Neymar ont entraîné 1 minute et 56 secondes d’arrêts de jeu contre la Serbie et 3 minutes et 40 secondes contre la Suisse !





Des critiques sur l’attitude du joueur

Depuis le début de la compétition, Diego Maradona, Eric Cantona et d’autres anciennes gloires du ballon rond ont appelé le joueur du PSG a arrêté de simuler. Le soir de la défaite du Mexique contre le Brésil, le sélectionneur mexicain a très vivement critiqué l’attitude de Neymar. "C'est une honte pour le football", s'est plaint le sélectionneur du Mexique, sans jamais nommer Neymar, mais l'accusant clairement de jouer la "comédie". "Nous avons perdu beaucoup de temps de jeu à cause d'un seul joueur, à cause de l'arbitrage qui a trop souvent arrêté le jeu pour trop de fausses fautes, par exemple quatre minutes à un moment. C'est un mauvais exemple pour le monde et tous les enfants qui regardent le match", a dit le technicien d'origine colombienne.

Alors Neymar va-t-il arrêter la comédie ? On le saura vendredi 6 juillet lors du quart de finale entre le Brésil et la Belgique (à 20 heures à suivre sur TF1).