L’Uruguay entretient le suspense sur l’état de santé de Cavani

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

L’Uruguay entretient le plus grand flou sur l’état de santé d’Edinson Cavani, touché lors du huitième contre le Portugal. Selon la fédération uruguayenne, il n’aurait pas encore effectué d’examens médicaux. Info ou intox ?

Jouera ? Jouera pas ? A quatre jours de son quart de finale face à la France, vendredi 6 juillet, l’Uruguay ne sait toujours pas si elle pourra compter sur Edinson Cavani pour cette rencontre. L’attaquant du PSG est incertain en raison d’une blessure au mollet contractée lors du huitième de finale face au Portugal, remporté 2-1, samedi 30 juin.

"J'ai une douleur, j'ai ressenti un pincement pendant une action et je n'ai pas pu continuer", a simplement expliqué Edinson Cavani après sa sortie du terrain, à la 74e minute du match, où il avait inscrit un doublé. Depuis, l’incertitude la plus totale règne sur sa capacité à affronter les Bleus vendredi.

Après avoir laissé son mollet au repos durant le week-end, l’Uruguayen devait passer des examens médicaux ce lundi pour connaître la nature précise de sa blessure et son éventuelle durée d’indisponibilité.

>> Quand Ronaldo aide Cavani à sortir du terrainLe match en un coup d'oeil

Cependant, la Fédération uruguayenne a affirmé ce lundi qu’Edinson Cavani n’avait toujours pas effectué d’examens pour établir la gravité de sa blessure. Même son coéquipier, Rodrigo Bentancur, ne semble pas très informé. "Il est très bien, très content de son match de l'autre jour. Et maintenant, on espère qu'il va récupérer", s’est contenté d’expliquer ce lundi le milieu de terrain de la Juventus Turin.

En attendant, face à ce secret bien gardé, l’équipe de France se prépare "comme s'il était là", indique l’adjoint de Didier Deschamps, Guy Stephan. "A priori, il a un souci au mollet. Je ne sais pas si c'est important mais c'est un homme important. Ce ne sera pas la même chose s'il n'est pas là, mais pour l'instant, on considère qu'il joue et on va se préparer comme ça". Si tu veux la paix, prépare la guerre, surtout quand, en face, le meilleur buteur de l'équipe adverse (trois buts) est incertain.