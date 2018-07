Les Suédois montent sur le Grand huit

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

La Suède est en quarts de finale de la Coupe du monde. Mardi à Saint-Pétersbourg, grâce à un but d'Emil Forsberg, les Scandinaves ont pris le meilleur sur la Suisse (1-0) et retrouve le Grand huit d'un Mondial, sur lequel ils n'étaient plus montés depuis 1994.

Les Blågult, orphelins de Zlatan Ibrahimovic et que peu de monde attendait à ce stade du tournoi, affronteront le 7 juillet, le vainqueur du match Colombie-Angleterre au prochain tour. Cafeteros et Three Lions se départageront ce mardi soir à 20 heures (à suivre sur TF1 et ici même).

