Les quatre hooligans argentins agresseurs des supporters Croates identifiés

La vidéo a fait grand bruit et choqué les plus hautes instances. Ce jeudi, quatre hooligans argentins ont été filmés en train de rouer de coups, deux supporteurs croates, après la victoire de leur équipe sur l'Argentine. Ces images, d'une grande violence et filmées par un téléphone portable, montrent deux supporters croates, au sol, roués de coups de poing et de pied par quatre Argentins, dans un couloir d'accès aux tribunes du stade de Nijni Novgorod, après la défaite humiliante de l'Albiceleste (3-0) face à une équipe croate en très grande forme.





Ces quatre hooligans ont été retrouvés par les autorités, ont annoncé les services du ministère argentin de la sécurité. Dans un communiqué, le ministère précise que le responsable argentin de la Sécurité dans le football, Guillermo Madero, "allait coopérer avec les autorités russes pour les interpeller et les expulser immédiatement". La Fifa s'est déclarée "choquée" vendredi devant les images violentes du passage à tabac des supporters de la Croatie dans l'enceinte du stade. "Nous sommes absolument choqués par les images en question. La Fifa condamne fermement le comportement de ses soi-disant supporters et répète que la violence n'a pas sa place dans le football", a indiqué l'organisateur du Mondial, à l'AFP.