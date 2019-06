Qui est Nichelle Prince, bourreau de la Nouvelle Zélande ?

Si le Canada a signé sa deuxième victoire du mondial face à la Nouvelle-Zélande ce samedi (2-0), il le doit en grande partie à Nichelle Prince, qui a réalisé un match plein.

Elle joue pour le Houston Dash

L’attaquante de 24 ans qui a brillé ce samedi soir ne joue pas dans l’un des plus grands clubs du monde mais fait les beaux jours du Dash de Houston (États-Unis) en NWSL. Il s’agit du championnat féminin de soccer.

Elle est fan de Lionel Messi et Carlos Tevez

Comme eux elle évolue aux avant-postes. La joueuse des Canucks n’a jamais caché son admiration pour Lionel Messi et Carlos Tévez. Son adresse devant le but lui a permis de grappiller du temps de jeu au fil du temps bien qu’elle ne soit pas encore considérée comme une cadre de la sélection. Elle voue également un profond respect pour Christiane Sinclair, meilleure joueuse de la sélection.

Elle possède un gros volume de jeu

On a pu le voir face à la Nouvelle-Zélande. La joueuse du Houston Dash n’est pas du genre à ménager ses efforts sur le terrain. Ses dribbles et sa vitesse d’exécution font d’elle une joueuse virevoltante. Déjà intéressante face au Cameroun (1-0), elle a de nouveau confirmé. Elle saisit pour le moment pleinement sa chance durant ce Mondial. Elle a logiquement été récompensée par un but et une passe décisive.

