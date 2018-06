Mexique : quand Rafael Marquez demande aux supporters de les laisser dormir

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Ils n'arrivaient pas à dormir... Les supporters mexicains avaient décidé de faire la sérénade à leurs joueurs, héroïques contre l'Allemagne, mais leurs voix portaient tant que ces derniers ont eu du mal à trouver le sommeil. C'est pour cette raison que Rafael Marquez, doyen de cette sélection a décidé de descendre dans la rue pour aller à leur rencontre, afin de leur demander de la mettre un peu en veilleuse.

"Il faut qu'on se repose"





"Nous sommes très touchés de tout le soutien que nous recevons de votre part. Je voulais vous remercier au nom de toute l’équipe, mais je vous le demande, il faut qu'on se repose, on a un match important à disputer et on veut continuer à vous rendre heureux", a expliqué le joueur aux fans.

L'ancien joueur de Monaco et du FC Barcelone, qui a porté les couleurs du Mexique lors des Mondiaux 2002, 2006, 2010, 2014 et 2018, a ensuite remercié une nouvelle fois les fans avant de s'en aller. Et ces derniers de chanter une dernière fois, pour la route.