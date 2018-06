Les Bleus en 8es, “une grosse satisfaction" pour Deschamps

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

C’est une petite victoire, mais le soulagement est perceptible. Jeudi face au Pérou, à l’issue d’une 2e mi-temps bien terne, Didier Deschamps n’a pas fait la fine bouche. Le but de Mbappé en première période a suffi au bonheur des Bleus, au nôtre, et à Didier Deschamps : "On a souffert en seconde période, il y a eu beaucoup de rythme et on a eu du mal à ressortir. Il y a eu une belle équipe péruvienne aussi, a reconnu le sélectionneur français au micro de TF1, alors queLlorisa sauvé la baraque en 1re mi-temps. On est qualifié, c'était notre objectif, j'ai une grosse satisfaction par rapport à ce qu'ont produit les joueurs. La première place sera l'objectif pour le 3e match (face au Danemark mardi, ndlr), mais d'abord on va savourer car on a gagné nos deux matches et ce n'est pas le cas de tout le monde". Un tacle gentiment appuyé sur l’Espagne ou encore le Portugal.

La satisfaction et une forme de délivrance, comme l'explique Blaise Matuidi, après une rencontre remportée à la demi-heure (34e) dans une ambiance survoltée en grande partie grâce à des supporters de la Blanquirroja : “Cela n'a pas été facile, on a été présents dans le combat, on était préparés pour ça. On est contents de la qualification. On avait l'impression de jouer à l'extérieur, leurs supporters étaient nombreux”, rend hommage le milieu de terrain de la Juventus, titularisé lors de cette rencontre.