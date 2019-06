Rapinoe, "Captain America" et "Iron Girl" à la fois

COUPE DU MONDE 2019 - Une nouvelle fois au-dessus du lot, Megan Rapinoe a propulsé les Etats-Unis en demi-finale de la compétition.

Rapinoe a tué les Bleues

Megan Rapinoe a fait de la Coupe du monde sa chose. Déjà auteure d'un doublé en quarts de finale face à l'Espagne, la capitaine américaine a remis ça face à l'équipe de France au Parc des Princes et précipité la chute du pays hôte.

Il y a d'ailleurs eu un véritable mimétisme dans le timing de ses réalisations : elle a ouvert le score avant la dixième minute lors des deux rencontres (7e minute face à l'Espagne et 5e minute face à la France). Le deuxième but est arrivé après l'heure de jeu (75e face à l'Espagne et 65e face à la France).

Rapinoe, le moteur de Team USA

Son match a été coupé en deux parties. Elle a d'abord été le moteur du jeu offensif des Américaines, mettant Marion Torrent au supplice dans son couloir gauche, avant de sa cantonner à un rôle plus défensif. Sa prestation a été à l'image du jeu des Américaines : départ canon, puis gestion et contrôle des événements.

"On aurait adoré jouer de manière plus élégante, mais nous avons maintenant l'Angleterre (en demi-finale mardi, NDLR) et nous passons à autre chose. C'est tellement spécial de battre le pays hôte au Parc des Princes. Que demander de plus?", a-t-elle annoncé après la rencontre.

"Cette performance nous donne de la confiance"

Au cœur des discussions avant le quart de finale, après sa passe d'armes interposée avec Donald Trump, l'attaquante a eu la force de porter son pays vers le dernier carré. Une nouvelle preuve de sa force mentale.

"On continue, c'est tout ce qui compte. Cette performance nous donne de la confiance", a-t-elle précisé après la rencontre. "C'est tellement spécial de battre le pays hôte au Parc des Princes. Que demander de plus ? Les supporters étaient extraordinaires, ils nous ont encouragées tout au long de la rencontre. C'est incroyable. Il y avait tellement d'énergie dans le stade ce soir. C'est une superbe performance de notre groupe."

Alexandre Coiquil