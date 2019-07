Rapinoe : "Je me sens profondément Américaine"

COUPE DU MONDE 2019 - Passée devant la presse, mercredi, depuis Lyon, Megan Rapinoe a réaffirmé qu'elle se sentait pleinement américaine.

Rapinoe : "Je suis terriblement américaine"

Megan Rapinoe repart sur le terrain politique. Interrogée sur les polémiques intervenues avec le président des Etats-Unis, Donald Trump, la capitaine de Team USA s'est refusée à une nouvelle polémique.

"Je me sens profondément Américaine", a souligné l'attaquante depuis Lyon, mercredi. "Si vous voulez parler de ce sur quoi nous (et notre pays) avons été fondés, de nos chansons et de notre hymne, je suis terriblement Américaine".

"Peut-être que vous n'êtes pas toujours d'accord avec ma façon de faire, on peut en discuter, je sais que je ne suis pas parfaite, mais je pense que je me bats pour la vérité et l'honnêteté, pour que nous regardions le pays honnêtement", a-t-elle poursuivi.

"Nous sommes dans un merveilleux pays, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas pu faire ailleurs, mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas nous efforcer d'être meilleurs", a conclu la joueuse de 33 ans, actuellement blessée et lancée dans une course contre-la-montre pour jouer la finale de la Coupe du monde 2019.