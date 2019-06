Renard après son CSC : "J'ai réussi à garder le cap"

COUPE DU MONDE 2019 - Interrogée par TF1, après France-Norvège (2-1), Wendie Renard, la défenseure de l'équipe de France, est revenue sur le but marqué contre son camp.

Sur son but contre son camp

"En fait, ça va vite déjà. J'entends Amel (Majri) me parler, mais avec le bruit je ne sais pas ce qu'elle me dit."

"A la fin, je lui parle et je lui demande. Et elle me dit qu'elle était seule et de laisser le ballon."

"Voilà, je voulais juste mettre le ballon en corner et je le prends un peu avec le talon, malheureusement pour nous car on prend un coup derrière la tête."

"J'ai continué personnellement à jouer, car ce n'était pas facile, et à garder le cap."

" Derrière, je pense que je peux remercier les coéquipières et surtout Eugénie qui a marqué le penalty."

"C'est la beauté aussi du football. Ça te rappelle chaque minute qu'il faut garder les pieds sur terre."

"Je vais passer dans le zapping, mais je m'en fous on a gagné et c'est le plus important."

Sur la victoire face à la Norvège

"C'est vrai qu'on a eu une belle réaction, et bien justement après mon but."

"Je pense qu'on est revenue avec de meilleures intentions en seconde période. Cela s'est vu de suite, on est arrivé à ouvrir la marque. "

"Après derrière, je marque contre mon camp, je fais une grosse erreur et on ne perd pas quand même le pied."



"On arrive à insister et à avoir ce penalty pour nous, donc tant mieux. Et donc, oui, je suis contente."

Alexandre Coiquil