Mario Balotelli est visiblement très content de l'élimination de l'Angleterre

Par Antoine LLORCA | Ecrit pour TF1 |

L'attaquant italien de l'OGC Nice (et peut-être bientôt de l'Olympique de Marseille) a profité de l'élimination mercredi soir de l'Angleterre par la Croatie (2-1) pour se moquer des Three Lions, lui l'ancien joueur de Manchester City et Liverpool.