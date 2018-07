Le but d'Hazard oblige une chaîne de magasins belge à rembourser les télés de tous ses clients

Par Allan DELAMOTTE | Ecrit pour TF1 |

Ce samedi lors de la petite finale entre la Belgique et l'Angleterre, Eden Hazard a inscrit le 16e but belge dans ce Mondial 2018. Conséquence : l'enseigne Krëfel va devoir rembourser les TV achetées par ses clients, la barre des 15 buts ayant été franchie.

De nombreux Belges attendaient désespérément le but d'Eden Hazard, celui du 2-0, lors de Belgique-Angleterre ce samedi. Non pas pour fêter la troisième place glanée par les Diables Rouges dans ce Mondial, mais pour... le remboursement de leur télévision !

Avant le début du Mondial, la chaîne d’électroménager belge Krëfel s'était engagée à rembourser tout téléviseur acheté dans leur enseigne si les Belges inscrivaient plus de 15 buts dans la compétition. Avec ce but inscrit par Eden Hazard à la 82e minute de jeu face à l'Angleterre, les Diables Rouges ont franchi la barre des 16 réalisations dans ce Mondial.







Ainsi, des milliers de clients de l'enseigne vont recevoir un bon d'achat à hauteur équivalente de la télévision achetée. Sur son compte Twitter, l'enseigne s'est réjouit de cette nouvelle en postant un message : "WE DID IT ! (On l'a fait)".



