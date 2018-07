La Coupe du monde très remarquée d'Eden Hazard

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

A l’issue de la demi-finale perdue face à la France (1-0), la déception de la Belgique était palpable. Il faut dire que la génération dorée des Diables rouges pouvait nourrir de sérieux espoirs après avoir éliminée avec la manière le Brésil en quarts de finale. Malheureusement, un coup de tête de Samuel Umtiti en tout début de seconde mi-temps mardi a brisé le rêve des Belges.

Cependant, même s’ils ne gagneront pas la Coupe du monde, les hommes de Roberto Martinez peuvent être fiers de leur parcours. Dans cet effectif qui ne manque pas de talent, un joueur s’est particulièrement illustré au cours de la compétition, en l’occurrence Eden Hazard. Le capitaine des Diables rouges a tout d’abord brillé par son efficacité, auteur de 3 buts et de 2 passes décisives. Mais surtout, son influence sur le jeu n’a échappé à personne.



Face au Brésil, même s’il n’a pas marqué, il a été extrêmement précieux dans la conservation du ballon et dans l’animation offensive, n’hésitant pas à redescendre très bas pour aller chercher des ballons. Une statistique illustre à elle seule la prestation du joueur de Chelsea face à la Seleção : sur les 10 dribbles tentés lors de ce match, il les a tous réussis.

Destination le Real Madrid ?

A 27 ans, Eden Hazard se situe à un tournant dans sa carrière. Après six saisons à Chelsea, le natif de la Louvière évoque de plus en plus ouvertement un départ. Et compte tenu de ses performances lors du Mondial, les grosses écuries européennes sont déjà à l’affût pour tenter de l’attirer, au premier rang desquelles le Real Madrid.

Désormais orphelin de Cristiano Ronaldo parti à la Juventus Turin, la "Maison blanche" semble être la destination idéale pour Eden Hazard, qui lui aussi évolue sur le côté gauche comme le Portugais. De son côté, le club madrilène, qui a l’habitude de faire signer après une Coupe du monde les joueurs qui se sont illustrés, doit impérativement trouver une nouvelle star pour combler le vide laissé par le quintuple Ballon d’or.

Selon certains médias, des négociations sont imminentes entre les deux clubs. Vendredi, le Daily Mail évoquait une offre de 150 millions d’euros. Et la Coupe du monde arrivant à son terme, les choses pourraient se décanter assez rapidement.

