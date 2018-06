Belgique-Panama (3-0) : le match en un coup d’œil

Par Antoine LLORCA | Ecrit pour TF1 |

Le résumé du match

Considéré comme l'un des outsiders de cette Coupe du monde, la Belgique a réussi ses débuts dans le Mondial 2018 ! En première période, les Belges ont énormément poussé, mais sans succès. Et pour cause : avec neuf frappes dont seulement trois cadrées, ils ont d'abord fait preuve d'un manque criant de réalisme. De leur côté, les Panaméens ont commencé le match difficilement mais sans se démonter, tenant tête aux Belges sans toutefois se montrer dangereux. Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Thibaut Courtois sont revenus avec un visage transformé. Dès la 47e minute, Mertens a ainsi ouvert le score d'une sublime reprise de volée dans le petit filet opposé. Les Diables Rouges ont ensuite déroulé. Transparent en première période, Lukaku a inscrit un doublé (69e, 75e), grâce à des caviars de Kevin De Bruyne et Eden Hazard.

L'homme du match

Absent des débats en première période (seulement sept ballons touchés), Romelu Lukaku a décidé de se réveiller en seconde période. Un réveil qui tombait à pic pour les Belges puisque l'attaquant de Manchester United a permis aux siens de se détacher. Avec son doublé, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection belge a inscrit ses 34e et 35e buts avec les Diables Rouges.

La stat' qui tue

Avec sa victoire, la Belgique a enregistré face au Panama la plus large victoire de son histoire en Coupe du Monde. La dernière fois qu'ils avaient autant marqué, c'était face au Salvador lors du Mondial 1970.

