VIDÉO - Croatie-Danemark : le penalty raté par Modric en fin de match

TF1

Luka Modric avait la balle de match entre ses pieds. Alors que les deux sélections étaient à égalité 1 but partout depuis la 4e minute, le Croate avait l'occasion de faire passer son équipe en tête après l'obtention d'un penalty à la 114e minute, dans la deuxième période des prolongations.

Quelques minutes plus tôt, Rebic part seul balle au pied vers la surface adversaire. Il élimine le gardien danois Kasper Schmeichel mais est taclé par Mathias Jørgensen : l'arbitre sort le carton jaune, et siffle un penalty pour la Croatie. C'est Luka Modric qui se présente devant le gardien danois. Mais le tir du joueur du Real Madrid, à droite des cages et au ras du sol, est arrêté par Kasper Schmeichel.

Après plus de 115 minutes d'un match plutôt pauvre et ennuyeux, les Croates manquent donc une occasion en or de plier le match et d'éviter la séance de tirs au but (à l'issue de laquelle ils se qualifieront finalement).

