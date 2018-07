"Mon dernier match avec l'Espagne" : Iniesta confirme ses adieux à la Roja

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Andrés Iniesta a confirmé après la défaite de l'Espagne en 8e de finale qu'il ne jouerait plus pour son pays, et qu'il prenait sa retraite internationale.

"Ce n'était pas le plus bel adieu, mais le football et la vie sont comme ça." Voilà comment a réagi Andrés Iniesta à l'issue de l'élimination de l'Espagne en 8e de finale contre la Russie aux tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b.). "C'est une réalité, il s'agissait de mon dernier match avec l'Espagne", a confirmé le champion du monde 2010, qui avait annoncé avant le Mondial qu'il disputait sa dernière compétition avec la Roja, soulignant qu'il partait "avec un goût mauvais et dur".

"L'important est de retrouver le chemin du succès, ce qui n'est pas facile, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Mais il y a une relève, nous avons des joueurs de niveau" a-t-il assuré, optimiste malgré tout.

>> Espagne-Russie (1-1, 3-4 aux tirs au but) : le match en un coup d’œil

"Ce serait trop aisé de parler de l'éviction de Lopetegui"

Remplaçant au coup d'envoi face à la Russie, l'ancien milieu de Barcelone qui rejoindra le championnat japonais la saison prochaine a voulu relativiser l'incidence de l'éviction de Julen Lopetegui avant le début du Mondial dans la défaite espagnole. "Ce serait trop aisé de parler de l'éviction de Lopetegui. Cela a été fondamental, tout a son importance. Mais au final ce sont nous qui avions le ballon entre les pieds et qui sommes éliminés."

Andrés Iniesta, 34 ans, a vécu 131 sélections avec la Roja, et a marqué 13 buts. Il restera dans l'histoire comme l'unique buteur victorieux en finale de la Coupe du monde 2010, le premier sacre mondial de l'Espagne.

>> Le résumé vidéo du match complètement fou entre l'Espagne et le Portugal







>> Toutes les infos sur la Coupe du monde en Russie