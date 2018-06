Jour fatal pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, muets et éliminés

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Ni l'Argentine de Lionel Messi, éliminée par la France, ni le Portugal de Cristiano Ronaldo, sorti par l'Uruguay, ne verront les quarts de finale du Mondial russe. À respectivement 31 ans et 33 ans, les deux champions vivaient peut-être leur dernière Coupe du monde.

L'histoire du football se construit sur des anomalies. Celle-là est en une. Considérés, à tort ou à raison, comme les deux plus grands footballeurs de l'histoire, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n'ont pas réussi à marquer le moindre but dans les rencontres à élimination directe en Coupe du monde.

L'Argentin, muet depuis 756 minutes en 8 matches, et le Portugais, 514 minutes en 6 matches, n'ont pu empêcher d'une part l'élimination des finalistes du Mondial 2014 contre la France (4-3) et de l'autre la fin de l'aventure des champions d'Europe contre l'Uruguay (2-1). Le quart de finale à dix Ballons d'or n'aura donc pas lieu. Pis, c'est peut-être la dernière fois où on les aura vu jouer une Coupe du monde.

CR7 plus efficace que Messi

À quatre heures d'intervalle, les trentenaires que sont "la Pulga" et "CR7" ont tiré un trait sur leurs rêves de sacre planétaire. À croire que, même jusque dans l'échec, les deux ne se quittent pas. Si Lionel Messi n'aura pas brillé dans cette Coupe du monde, marquant seulement un but, ça n'aura pas été faute d'avoir essayé pour Cristiano Ronaldo, qui a inscrit quatre buts lors de la phase de groupes pour permettre à la Seleção das Quinas de rêver.

Impliquée et motivée, au contraire de son rival de cette dernière décennie sans imagination et sans audace face aux Bleus, la star du Real Madrid n'a cette fois-ci pas trouvé la solution. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo voulaient "prendre le quart", pour eux ce sera finalement l'avion.

