France-Croatie (4-2) : les 5 stats à retenir de cette hallucinante finale

Ils l’ont fait ! Les Bleus sont champions du monde au terme d’une finale totalement folle. Malmenée par la Croatie, l’équipe de France a su trouver les ressources mentales pour finalement l’emporter. Une victoire 4-2 qui envoie la France entière au septième ciel.

Un festival de buts

Contrairement aux deux précédentes finales de la Coupe du monde où il avait fallu attendre les prolongations pour voir un but, ce France-Croatie nous a offert une avalanche de buts, 6 en tout (3 par mi-temps). Il faut remonter à 1966 pour assister à un tel festival offensif. Cette année, l’Angleterre avait battu l’Allemagne de l’Ouest 4-2 après prolongation.

Le but contre camp de Mandzukic dans l’histoire

Cette finale est la première de l’histoire où un joueur inscrit un but contre son camp. A la 18e minute, sur un coup franc frappé par Antoine Griezmann, Mario Mandzukic touche le ballon de la tête et trompe involontairement son gardien, Daniel Subasic.

Mbappé, 19 ans, et déjà champion du monde

Kylian Mbappé a confirmé tout au long de cette Coupe du monde l’immense talent qui est le sien. Déjà auteur de 3 buts avant la finale, il en inscrit un quatrième face à la Croatie. Ce but fait de lui le second buteur le plus jeune de l’histoire en finale de Coupe du monde, derrière Pelé, qui avait marqué un doublé face à la Suède lors de la finale en 1958. A 19 ans et 6 mois, il devient par ailleurs le quatrième plus jeune joueur à devenir champion du monde.





Une jeunesse triomphante

A part le Brésil de 1970 (25 ans et 9 mois), jamais une équipe avec une moyenne d’âge aussi jeune n’avait remporté la Coupe du monde. Les hommes de Didier Deschamps ont une moyenne d’âge de 25 ans et 10 mois. Ce qui démontre que le talent n’attend parfois pas le nombre des années. D’ailleurs, le onze qui a débuté dimanche face à la Croatie était le plus jeune onze de l’histoire (26 ans et 90 jours) à disputer une finale de Coupe du Monde depuis l'Argentine face aux Pays-Bas en 1978.





La Ligue 1 à l'honneur

Grâce à Kylian Mbappé, la Ligue 1 s’offre un second buteur en finale de Coupe de monde. Avant lui, seul l’Argentin Jorge Burruchaga, qui jouait alors à Nantes, avait trouvé le chemin des filets en finale. C’était en 1986 face à l’Allemagne de l’Ouest.

