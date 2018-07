Kylian Mbappé, plus jeune buteur en finale d'un Mondial depuis Pelé

Par Yohan ROBLIN | Ecrit pour TF1 |

Face à la Croatie en finale de la Coupe du monde, Kylian Mbappé est devenu le plus jeune buteur en finale depuis le Roi Pelé en 1958. Un nouvelle marque impressionnante pour l'attaquant des Bleus, âgé de 19 ans et 204 jours.

Mais où s'arrêtera donc Kylian Mbappé ? En inscrivant le quatrième but des Bleus face à la Croatie, ce dimanche 15 juillet au stade Loujniki de Moscou, l'attaquant de l'équipe de France est devenu le plus jeune buteur en finale de la Coupe du monde depuis Pelé en 1958. À 19 ans et 204 jours, le Parisien se positionne juste derrière le Brésilien, âgé de 17 ans et 249 jours quand il a fait trembler les finales contre l'Autriche.





Titulaire contre la Croatie, Mbappé était déjà devenu le troisième plus jeune joueurs à disputer une finale de Coupe du monde, après Pelé en 1958 donc, et Giuseppe Bergomi en 1982 (18 ans et 199 jours).

