Un membre du staff iranien hospitalisé après l'annulation d'un but pour son équipe

Le sélectionneur de l'Iran Carlos Queiroz a annoncé avec "inquiétude" qu'un membre de son staff avait été hospitalisé après le recours à la VAR et l'annulation d'un but iranien.

L'Iran s'est incliné 1 à 0 mercredi face à l'Espagne. A un moment donné du match, le tableau des scores affichait même 1 partout entre les deux équipes du groupe B. En effet, à l'heure de jeu Saeid Ezatolahi a poussé le ballon au fond des filets espagnols, laissant croire un instant aux Iraniens qu'ils pouvaient réaliser un exploit face à la Roja. Mais après utilisation de l'assistance vidéo, le but leur a finalement été retiré pour un hors-jeu. Et selon le sélectionneur de la Team Melli, c'est à ce moment-là qu'un membre de son staff s'est senti mal et a dû être transféré vers un hôpital.

"Nous sommes inquiets car un membre de notre staff est en difficulté d'un point de vue de santé, après la décision de l'assistance vidéo" a affirmé Carlos Queiroz, sans préciser l'identité du membre du staff ni la nature du problème de santé. "Il est allé à l'hôpital. Nous espérons que tout ira bien. Nos prières vont vers lui en ce moment" a ajouté le technicien portugais.

L'Iran toujours dans la course

L'Iran, qui compte trois points dans le groupe B après sa victoire contre le Maroc, jouera sa qualification contre le Portugal lors de la dernière journée.