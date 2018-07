Angleterre-Croatie (1-2) : le match en un coup d’œil

Par Allan DELAMOTTE | Ecrit pour TF1 |

Après avoir été menés au score d'entrée par un but de Trippier, les Croates ont renversé la vapeur pour se qualifier pour la finale au terme de prolongations intenses face aux Anglais (2-1). Les buteurs des Vatreni se nomment Ivan Perisic et Mario Mandzukic.

Le résumé du match

Après le Danemark et la Russie, l'Angleterre est tombée dans le piège croate. Au bout des prolongations, la sélection de Gareth Southgate a cédé face aux coups des Vatreni, supérieurs dans le jeu en seconde période. Pourtant, tout avait commencé de façon cauchemardesque pour les Croates. Dès la 5e minute de jeu, les Three Lions ont ouvert le score grâce à Kieran Trippier, auteur d'une merveille de coup-franc à 20 mètres des cages croates.

Au fur et à mesure de la rencontre, la bande de Zlatko Dalic a pris progressivement le dessus sur les Anglais, malgré des imprécisions dans le dernier geste. C'est finalement à la 68e minute de jeu que la Croatie va revenir au score, par Ivan Perisic, et continuer sa route vers la finale du Mondial en prolongations. En debout de seconde période des prolongations, Mario Mandzukic va crucifier les Anglais en reprenant une déviation de la tête de l'inévitable Ivan Perisic (108e).

Pour la première fois de leur histoire et 20 ans après avoir chuté au pied de la finale, la Croatie va avoir l'occasion d'affronter de nouveau la France pour le titre mondial, emmenée par un duo Modric-Rakitic, maître de son sujet durant cette Coupe du monde.

L'homme du match

Il a été omniprésent. Tranchant dans ses appels et ses courses sur l'aile gauche, précieux dans la conservation du ballon dos au but et très bon dans l'élimination, Ivan Perisic a été décisif face aux Anglais, permettant aux Croates d'égaliser sur une belle demi-volée après l'heure de jeu (68e). Pour ne rien gâcher, l'ailier de l'Inter Milan a une nouvelle fois été impliqué sur le 2e but des Vatreni, en déviant le cuir de la tête pour Mandzukic (108e). Un match plein pour l'ancien de Wolfsbourg.

La stat' qui tue

Comme un clin d’œil du destin. Pour la première fois depuis 1998 et l'équipe de France (face aux Croates), la Croatie est la première sélection à se qualifier lors d'une demi-finale de Coupe du monde après avoir encaissé l'ouverture du score, cette fois par Trippier dès la 5e minute de jeu.





