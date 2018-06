Angleterre-Panama (6-1) : le match en un coup d’œil

Par Hamza HIZZIR | Ecrit pour TF1 |

Après avoir battu laborieusement la Tunisie (2-1), l’Angleterre s’est rassurée en pulvérisant le Panama (6-1) et en validant son billet pour les 8es de finale ce dimanche. L'occasion de s'offrir une finale pour la tête du groupe G face à la Belgique, jeudi à 20h.

Le résumé du match

Dire que le Panama aurait pu ouvrir le score, sur une de ses deux énormes occasions, dans les premiers instants… Qui sait ce que qui se serait alors passé ? Personne, et cela n’a pas beaucoup d’importance, tant les Anglais ont ensuite outrageusement dominé les débats, malgré de petits trous d’air en défense. John Stones a ouvert le score dès la 9e minute, libre de tout marquage sur corner. Kane a doublé la mise sur penalty (22e). Lingard a porté le score à 3-0 d’un magnifique enroulé du pied droit (36e). Trippier a conclu, de la tête, une jolie combinaison anglaise à quatre et à une touche (40e). Juste avant la pause, Kane a inscrit son second penalty du match (46e). Ce même Kane qui a dévié, involontairement, une frappe puissante de Loftus-Cheek (62e) pour s'offrir un triplé. Enfin, Baloy a réduit le score (78e) en coupant au premier poteau un coup franc d’Avila.



L’homme du match

En inscrivant un triplé, le second dans cette Coupe du monde (après celui de Cristiano Ronaldo contre l’Espagne), Harry Kane a pris seul la tête du classement des buteurs du tournoi, avec cinq réalisations. Très mobile et malin dans son jeu de passes, la star de Tottenham a, du reste, laissé planer une menace constante sur la défense panaméenne. À noter que l’Anglais a transformé en buts chacun de ses cinq derniers tirs en Coupe du monde. Difficile de trouver attaquant plus efficace aujourd’hui.

La stat’ du match

Il n'y en qu'en 1966 que l'Angleterre a inscrit plus de buts (11) sur une même édition de la Coupe du monde que cette année (8). Il lui reste au moins deux matchs pour tenter de battre ce record.