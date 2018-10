Colombie-Angleterre (1-1, 3-4 aux tirs au but) : le match en un coup d'œil

Par Antoine LLORCA | Ecrit pour TF1 |

On ne va pas y aller par quatre chemins : ce fut long, douloureux et peu plaisant à regarder. Jusqu'à une incroyable séance de tirs au but qui permet à l'Angleterre de se qualifier en quart de finale.

Le résumé du match



C'était le dernier 8e de finale de cette Coupe du monde et il a tenu (presque) toutes ses promesses. Alors qu'elle sortait de phases de poule de haute volée, l'Angleterre a dû aller jusqu'à la séance des tirs au but pour s'imposer contre de valeureux Colombiens. Les Three Lions ont d'abord fait une première mi-temps de bonne qualité sans jamais vraiment réussir à se montrer dangereux face à la défense des Cafeteros, très bien regroupée. La Colombie a peiné pour mettre la pression sur la défense anglaise en l'absence de leur métronome James Rodriguez. Au retour des vestiaires, l’Angleterre a d'ailleurs continué à monopoliser le ballon et, à la 54e minute, obtenu un penalty après une faute grossière de Carlos Sanchez sur Harry Kane. L'occasion pour le meilleur buteur de ce Mondial d'inscrire son 6e but de la compétition et de creuser son avance en tête du classement.

Les Anglais ont ensuite géré jusqu'à la fin de match, jusqu'à au temps additionnel. Un moment choisi par la Colombie pour se réveiller. Après une frappe exceptionnelle des 35 mètres d'Uribe, les coéquipiers de Radamel Falcao jouent un corner de la dernière chance. Yerry Mina saute au-dessus de tout le monde et place une tête piquée et rageuse. Sur sa ligne, Kieran Trippier ne peut rien faire. Les deux équipes filent en prolongation. mais, trop épuisés par cette rencontre, les joueurs n'arrivent pas à se départager et se dirigent vers une séance de tirs au but.

A cet exercice parfois proche de la loterie, c'est finalement l'Angleterre qui est sortie gagnante. Uribe avait l'occasion de donner la victoire à son équipe, mais sa frappe a fini sur la barre. Dans la foulée, Bacca à lui aussi manqué son tir au but, et c'est Dier qui a permis à l'Angleterre de filer vers les quarts de finale, pour la première fois depuis 2006. Les Anglais affronteront la Suède samedi 7 juillet à 16 heure.

L’homme du match

Très honnêtement, aucun joueur ne s'est illustré lors de ce match. Sauf un, peut-être : Jordan Pickford. En effet, le gardien d'Everton est celui qui a qualifié l'Angleterre en arrêtant le dernier penalty de la Colombie. Le portier anglais a réalisé un magnifique arrêt en détournant la frappe très puissante de Carlos Bacca.

La stat' qui tue

La malédiction a ENFIN été rompue ! Pour la première fois de son histoire (en quatre tentatives), l'Angleterre est parvenue à remporter un match de Coupe du monde après une séance de tirs au but !





