France-Argentine, l'acte de naissance de Kylian Mbappé en Bleu

Ne dit-on pas que les grands joueurs sont toujours-là dans les grands matches ? Depuis le début du Mondial, bien qu'il soit devenu le plus jeune buteur français - à 19 ans et 6 mois - dans un tournoi majeur, Coupe du monde et Euro confondus, Kylian Mbappé n'avait pas encore mis tout son talent au service de l'équipe de France.

Hugo Lloris, son gardien et capitaine nous avait pourtant prévenus. "Kylian a cette faculté à faire la différence dans les grands moments", confiait-il vendredi en conférence de presse, à la veille du huitième de finale de l'équipe de France. Ce samedi 30 juin à Kazan, face à l'Argentine (4-3), pour son premier match à élimination directe dans une Coupe du monde, le jeune Bleu a atteint le Nirvana de ce que peut offrir le football.

Flashé à 37 km/h

Porté par un culot sans limite, l'enfant de Bondy - à qui on reprochait d'être trop individualiste contre l'Australie (1-1) et le Pérou (1-0) - a livré une partition proche de la perfection contre les Argentins. Derrière lui et ses accélérations fulgurantes, il n'a laissé que des défenseurs complètement déboussolés. À l'origine du premier but tricolore suite à une folle chevauchée où il a été flashé 37km/h au moment de son pic de vitesse, action largement commentée sur les réseaux sociaux, Mbappé s'est ensuite fendu d'un doublé salvateur.

De quoi permettre aux Bleus de Didier Deschamps de mener 3-2 puis 4-2 contre l'Albiceleste d'un Lionel Messi transparent. Le premier but après un crochet enivrant et une frappe du gauche, le deuxième après un contre supersonique parti depuis la surface d'Hugo Lloris. Une démonstration, le tout en quatre minutes.

Dans les pas de Pelé

Buteur contre le Pérou en poules et auteur d'un incroyable doublé face à l'Argentine (4-3), l'attaquant du PSG est devenu le plus jeune joueur à inscrire deux buts en Coupe du monde depuis Michael Owen, âgé de 18 ans et 6 mois en 1998. Plus historique encore, Mbappé a égalé un record appartenant à Pelé, devenant ainsi le deuxième joueur de moins de 20 ans à inscrire un doublé dans un match à élimination directe dans un Mondial après le meilleur joueur du XXe siècle, qui l'avait fait en finale du tournoi 1958 contre la Suède (5-2).

Un record qu'il prend avec humilité, comme toujours : "C'est bien. C'est une grande compétition. C'est rien, ça ne va pas continuer de m'empêcher à travailler", a-t-il confié au micro de TF1. "Je suis très content, c'est flatteur d’être le premier depuis Pelé. Mais faut remettre les choses dans leur contexte, Pelé c’est une autre catégorie."

Élu homme du match

Dans un stade acquis à la cause de l'Argentine, le jeune Parisien a dynamité l'Albiceleste. Il a fait des misères à une défense argentine trop lente et lourde, à l'image d'un Mascherano dont le poids des années s'est fait ressentir. Élu "homme du match", Kylian Mbappé est aussi le joueur qui a livré le plus de duels (16,75% remportés). Avec cinq ballons récupérés, il a fait aussi bien que Blaise Matuidi et N'Golo Kanté.

Cette performance-là, contre une grande nation mondiale, prend bien évidemment une autre signification. Pas de doute : Mbappé a changé de dimension. Un match référence en Bleu qui en appelle forcément d'autres.

