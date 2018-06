France-Argentine (4-3) : l'incroyable match des Bleus en un coup d’œil

Par Allan DELAMOTTE | Ecrit pour TF1 |

Le résumé du match



Les Bleus sont passés par toutes les émotions. Ce samedi face à l'Argentine en huitième de finale, les hommes de Didier Deschamps ont réalisé un match plein pour se hisser au tour suivant. Dès le coup d'envoi, les intentions françaises étaient claires : aller à la guerre et presser les Argentins sur chaque ballon, afin d'opérer en contre-attaque et exploiter la vitesse de Griezmann et Mbappé. Une tactique qui va s'avérer payante très rapidement avec un ballon récupéré dans sa surface par Mbappé, avant un sprint absolument phénoménal, calculé à 37 km/h, qui va laisser sur place Banega, Mascherano et mettre Rojo en grande difficulté. Complètement dépassé, ce dernier va d'ailleurs commettre une faute dans la surface, permettant à Griezmann d'ouvrir le score sur penalty (13e).

Peu avant la mi-temps, sur un relâchement de la défense française, le Parisien Angel di Maria a cependant permis à l'Albiceleste de revenir dans la partie avec une frappe incroyable du gauche, de 28 mètres, qui va se loger dans la lucarne gauche de Lloris (41e). Un but qui va mettre un coup sur la tête des Bleus. Les Tricolores vont alors concéder un deuxième but au retour des vestiaires après que Mercado (48e) a déviéune frappe de Messi dans les filets français. Mais dix minutes plus tard, un véritable exploit de Benjamin Pavard, auteur d'une demi-volée somptueuse du droit (57e), va remettre les Bleus sur de bons rails avant que la fusée Mbappé ne fasse de nouveau parler de lui.

A la 64e minute de jeu, "Kyky" va donner l'avantage à la France grâce à une réalisation du gauche après un crochet du droit dans la surface (64'). Dans la foulée, à la 68e minute de jeu, il va récidiver sur une contre-attaque parfaite lancée par N'Golo Kanté, et mise à profit par Griezmann, Matuidi et Giroud, qui va décaler parfaitement Mbappé sur l'aile droite. Très calmement, le prodige formé à l'AS Monaco ajuste Armani et fait le break pour la sélection de Didier Deschamps (68e). Dans les vingt dernières minutes, la France va jouer à se faire peur et va encaisser un troisième but par Aguëro, dans les arrêts de jeu (90e+3). Les Bleus vont finalement tenir bon et se qualifier pour les quarts de finale pour la deuxième fois consécutive, après le Mondial 2014.

L'homme du match

Il a illuminé le match de sa classe. Prépondérant dans les attaques rapides des Bleus, Kylian Mbappé a provoqué le penalty de l'ouverture du score de Griezmann dans le premier quart d'heure (13e), avant de livrer un match plein. Intéressant dans ses appels, ses courses et ses prises de balle, le jeune Parisien va inscrire un doublé en seconde période, donnant l'avantage aux Bleus après l'heure de jeu (64e) avant d'aggraver la marque sur une contre-attaque (68e).

La stat' du match

Après son but inscrit face au Pérou en phase de poule, Kylian Mbappé a de nouveau fait parler la poudre face à l'Argentine ce samedi. Auteur d'un doublé, portant son total de buts à trois en quatre rencontres de Coupe du monde, le Parisien est le plus jeune joueur à marquer au moins 2 buts dans un match de Mondial depuis Pelé, contre la Suède en 1958, à 17 ans et 8 mois.

