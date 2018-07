La presse internationale s'enflamme pour Mbappé, "l'étoile de Kazan"

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

"Une étoile est née", "Mbappé est le héros de l'équipe tricolore", "Comme Pelé", "Liberté, égalité, Mbappé"... La presse étrangère est littéralement tombée sous le charme du jeune Kylian Mbappé, après son doublé déjà légendaire face à l'Argentine.

Une entrée dans la cour des grands d'autant plus remarquée qu'elle coïncide avec la sortie de deux géants, le même jour : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. A-t-on assisté à la naissance d'une étoile ? La Gazetta Sportiva y croit dur comme fer. En une, le quotidien italien écrit "les étoiles, ce sont eux", avec une photo de Mbappé et une de Cavani.





Pour la Stampa, le natif de Bondy égale le roi Pelé. "A la fin d'un match épique, sept buts et une infinité d'émotions, il y a le sourire de Mbappé, petit joyau français sur les traces de Pelé", écrit le journal.

En Allemagne, Bild le voit comme le héros des Bleus, quand le Times estime que "Kylian Mbappé a révélé au monde son talent en plein essor, devenant le premier adolescent à marquer deux buts dans un match de Coupe du monde depuis Pelé en 1958". En Espagne, La Vanguardia juge que "Mbappé a mangé l'Argentine" et le surnomme même "l'étoile de Kazan". Quant à El Mundo, "Mbappé a illuminé le monde et bouté Messi hors du Mondial".

Clarin, quotidien argentin, parle d'un miracle en évoquant le score final tandis que le journal brésilien Lance titre tout en simplicité : "Liberté, Egalité, Mbappé".

