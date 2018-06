"Beaucoup d'émotions" : les réactions des Bleus après France-Argentine

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

On a eu peur, on a crié, on a exulté au sifflet final... Grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but d'un autre monde de Benjamin Pavard, les Bleus sont venus à bout de l'Albiceleste de Lionel Messi. Un match que l'on qualifie déjà d'anthologie pour cette équipe de France. Alors forcément, c'est la joie et le soulagement qui dominent, en cette fin de rencontre pour nos Bleus.

Kylian Mbappé

"On est contents, je me sentais bien, comme mes coéquipiers et on s'est dit qu'ensemble on pouvait faire de belles choses. On a eu une phase de groupe compliquée mais voilà, contre une grande équipe, de grands joueurs, on a réussi à faire un match plein."





Blaise Matuidi

"Depuis le début de la compétition, on vit très bien ensemble. Comme on l'avait dit, on voulait gagner, même si on a fait match nul contre le Danemark (0-0). Il y a une belle ambiance dans le groupe et cela s'est vu ce soir, on a fait un grand match. On a aussi vécu des belles émotions à l'Euro avec cette demi-finale face à l'Allemagne et on peut dire que celle-ci y ressemble, même si c'est les huitièmes."





Lucas Hernandez

"C'est possible que ce soit l'un des plus grands matchs que j'ai pu jouer mais on est très contents de pouvoir gagner ce match, on est qualifiés pour les quarts de finale. On espère que tout le pays qui est derrière nous parce qu'on va rien lâcher, on va tout donner pour aller jusqu'au bout."









Didier Deschamps

"C'était une grande affiche, il y a eu des erreurs forcément, on était mal embarqués à 2-1, on aurait pu se faciliter la fin de match mais il y a eu beaucoup d'émotions. C'est que du bonheur, ça fait des semaines qu'on se prépare pour ça, on a répondu présent. Des critiques il y en a toujours, on a fait quelques erreurs mais on a fait souffrir les Argentins. Maintenant, on va profiter, on a 6 jours devant nous."





Benjamin Pavard

"Je suis encore ému. Je suis très heureux pour moi, le peuple français et le collectif".





Hugo Lloris

"Y a pas de mot. On est passé par tous les états. c'est un grand moment et on espère qu'on ira loin dans cette compétition. On a vécu un grand moment (...) On a répondu présent dans les moments clés du match. On a su se relever et montré qu'on était une grande équipe en devenir".





Antoine Griezmann

"Ça fait énormément de bien. On a travaillé dur. On avait envie de voir une équipe soudée et on s'était dit qu'il fallait qu'on défende (...) Pour le pénalty, je me suis dit que j'allais ouvrir mon pied et tirer de ce côté. J'ai eu la chance que le gardien parte de l'autre côté. On avait déjà l'équipe, ce qui a aidé à la performance,c 'est mon niveau que j'ai haussé. Ce sont des matchs que j'adore, soit tu gagnes, soit tu rentres à la maison. Je suis en pleine confiance, je connais mon jeu, mon état de forme. Il faut avoir confiance en Grizou. J'ai une petite préférence pour l'Uruguay".