VIDÉO - Uruguay-France : et Hugo Lloris fut impérial

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Après avoir encaissé trois buts en 8e de finale face à l'Argentine, Hugo Lloris n'avait pas vraiment rassuré. Mais le gardien de l'équipe de France a été impérial ce vendredi pour le quart de finale contre l'Uruguay. Le portier a notamment été l'auteur d'une parade déjà mythique à la 44e minute (à voir dans la vidéo ci-dessus). Alors que la tête de Caceres se dirige tout droit dans les buts français, Hugo Lloris se couche au pied de son poteau droit et repousse le ballon fermement de la main gauche. En embuscade, Diego Godin n'arrive pas à reprendre et smasher le ballon.

Avec cet arrêt, l'un des plus beaux du tournoi, Hugo Lloris permet à la France, qui mène alors 1-0 grâce à Raphaël Varane, de conserver son avantage et évite à l'Uruguay de marquer et revenir au score au plus mauvais moment, juste avant la mi-temps. "L'avantage à la pause nous a bien aidé dans la gestion du match, pour gérer la fin de match", a d'ailleurs déclaré le gardien de Tottenham. "Il fallait surtout se relever très vite pour éviter de donner une deuxième chance à bout portant.... C'est une action importante du match, il fallait répondre présent et éviter que l'Uruguay ne revienne", a ajouté Hugo Lloris à propos de son arrêt.

Un peu plus tôt déjà, le gardien français s'était illustré : à la 14e minute, sur une tête uruguayenne, Lloris sort et repousse le ballon des poings, alors qu'un autre attaquant de la Celeste n'attendait que de le reprendre.



Le gardien français a ainsi montré que l'équipe de France pouvait compter sur lui dans les moments importants. Il a largement contribué à la victoire des Bleus, en évitant aux Uruguayens de revenir au score, et en évitant une éventuelle séance de tirs au but, comme on le lui prédisait...

