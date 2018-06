Pérou-Danemark (0-1) : le match en un coup d’œil

Par Antoine LLORCA | Ecrit pour TF1 |

Le Danemark a difficilement réussi à venir à bout du Pérou ce samedi 16 juin à Saransk dans le second match du groupe C. Dans un match très plaisant en termes de jeu, les Péruviens n'ont pas réussi à revenir au score malgré de nombreuses occasions.

Galvanisés par leur retour en Coupe du monde après 36 ans d'absence, les Péruviens ont tenu la draguée haute au Danemark pendant toute la première période. Mais c'est sans compter sur le réalisme froid des Danois qui ont inscrit le seul but du match grâce à Poulsen (59') idéalement servi par le métronome de l'équipe, Christian Eriksen.





Le match en bref

Totalement décomplexés en début de match, les Péruviens ont mis les Danois en grande difficulté à plusieurs reprises pendant la première période. Au bout d'une vingtaine de minutes, les Danois ont repris la main mais n'ont pas réussi à conclure leurs occasions. À la 45e minute, ils manquent de se faire punir lorsque l'arbitre siffle un penalty pour les Péruviens grâce à l'assistance vidéo, utilisée déjà deux fois après seulement trois jours de compétition. Mais Cueva manque largement le cadre et le Pérou repart bredouille au vestiaire. En seconde période, les Danois commencent à se faire de plus en plus présent. Et c'est à la 59e minute après un caviar d'Eriksen que Poulsen conclut son face- à-face avec le gardien de la Blanquirroja d'un joli plat du pied. Par la suite, les Péruviens ont poussé pour tenter de revenir au score sans jamais y arriver.

Un homme dans le match

Auteur du seul but de la rencontre, Yussuf Poulsen est clairement l'homme du match (même si Kasper Schmeichel, le portier danois, le mériterait aussi). Alors qu'il aurait pu rendre les choses très compliquées pour son équipe après avoir provoqué un penalty à la fin de la première mi-temps, loupé magistralement par Cueva, Poulsen s'est très bien rattrapé par la suite. A la 59e minute, servi par le génial Eriksen, Poulsen, attaquant du RB Leipzig, remporte son duel. À la 70e minute, c'est encore lui qui sauve son équipe en sortant de la tête un ballon sur la ligne après un centre de Carrillo.

La stat qui tue

Grâce à sa passe décisive sur le but de Poulsen, Christian Eriksen se trouve désormais impliqué sur 17 buts lors de ses 14 derniers matches avec le Danemark (12 buts, 5 passes décisives).





