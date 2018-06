Uruguay-Portugal (2-1) : le match en un coup d’œil

Par Edwy Malonga | Ecrit pour TF1 |

Le résumé de la rencontre

Les Uruguayens mènent dès la 7e minute de jeu à la suite d'un mouvement génial de Luis Suarez qui a servi sur un plateau Edinson Cavani, buteur de la tête. Dominateur dans la possession du ballon, le Portugal a pourtant bien du mal à se créer des occasions. Et pour cause : Ronaldo, Bernardo Silva et Guedes se cassent les dents sur la très rugueuse défense de la Celeste.



Les hommes de Santos reviennent avec d'autres intentions au retour des vestiaires. Guerreiro dépose le ballon sur la tête de Pepe qui égalise (55e). Mais pas le temps de savourer pour la bande à CR7. Après un long dégagement de Muslera, Betancur sert Cavani à l'entrée de la surface. Sans contrôler le cuir, l'attaquant du PSG enroule un amour de frappe qui trompe Rui Patricio (62e), peu avant que le double buteur soit forcé de sortir sur blessure. L'Uruguay défiera la France en quart de finale de cette Coupe du monde en Russie le vendredi 6 juillet prochain.



Le boss du match

Auteur d'un doublé et d'une capacité assez exceptionnelle à défendre, Edinson Cavani est le grand bonhomme de cette soirée. Il a logiquement été désigné homme du match par les internautes de la Fifa.



La stat' de dingue

Le duo infernal Suarez-Cavani a éclaboussé cet Uruguay-Portugal par sa grinta. Et entre aussi au panthéon du football uruguayen : ils demeurent les seuls joueurs à avoir inscrit un doublé en phase à élimination de la Coupe du monde depuis 1954.







