Nigeria-Islande (2-0) : le match en un coup d’œil

Par Hamza HIZZIR | Ecrit pour TF1 |

Le résumé du match

L’Islande a légèrement dominé une première période fermée à double tour, où aucune attaque ne s’est faite via un jeu au sol. Devant cette accumulation de centres et de longs ballons, les défenses se sont régalées. Durant le second acte, Ahmed Musa, en inscrivant un doublé (49e, 75e), a complètement débloqué la rencontre. Et les Super Eagles se sont enfin lâché par la suite, tandis que les Islandais ne voyaient plus le jour. Ces derniers se sont même payé le luxe de rater un penalty en fin de match.



L’homme du match

Ahmed Musa, qui évolue à l’année au CSKA Moscou, est presque un régional de l’étape dans cette Coupe du monde. Cela s’est particulièrement vu aujourd’hui. L’attaquant a dynamité à lui seul la défense islandaise, par son aisance, ses prises de balle et ses dribbles bien sentis, dont ceux qui lui ont permis de dribbler deux défenseurs et le gardien adverses sur son second but. Notons d’ailleurs qu’à quelques centimètres et une barre transversale près, il aurait pu s’offrir un retentissant triplé.





La stat’ du match

Durant les quarante-cinq premières minutes, le Nigeria n’a pas tiré une seule fois au but ! Cela ne s’était plus vu en Coupe du monde depuis un Corée du Sud-Algérie en 2014.