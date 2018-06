Portugal-Espagne (3-3) : le match en un coup d'oeil

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Le choc entre le Portugal et l'Espagne a tenu toutes ses promesses. Avec six buts marqués, le spectacle a été au rendez-vous. Grâce, en grande partie, à Ronaldo auteur d'un triplé, les Portugais arrachent le match nul.

Le match en bref

Le Portugal peut remercier sa star. Dès la 3e minute, Cristiano Ronaldo ouvre le score sur penalty. A la 25e minute, Diego Costa remet les deux équipes à égalité. Mais juste avant la mi-temps, Ronaldo, toujours lui, inscrit un second but qui permet aux siens de mener à la pause. Au retour des vestiaires, les Espagnols affichent un visage plus conquérant. A la 55e minute, Diego Costa double la mise pour les Espagnols. Puis trois minutes plus tard, Nacho donne l’avantage à la Roja d'une splendide reprise de volée. En fin de match, alors que l’Espagne monopolise le ballon, le Portugal obtient un coup franc inespéré. Ronaldo se charge de le frapper. Sans trembler, il dégaine une frappe imparable qui crucifie De Gea.

Un homme dans le match

Jusqu’à présent, Cristiano Ronaldo n’avait jamais marqué face à l’Espagne. Une anomalie réparée ce vendredi soir. En marquant 3 buts, dont un très beau coup franc à quelques minutes du coup de sifflet final, il a montré qu’à 33 ans, il demeure l’un des attaquants les plus redoutables de la planète. Il a certes touché assez peu de ballons dans cette rencontre mais il n’en a gaspillé aucun. Déjà vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, il s’impose plus que jamais comme favori pour le Ballon d’Or. Surtout s’il renouvelle de telles prestations lors des prochains matches.

La stat qui tue

Depuis qu’il porte le maillot du Portugal, Cristiano Ronaldo a marqué lors de toutes les compétitions internationales qu’il a disputées. Autrement dit, il a marqué lors des quatre derniers Euro (2 buts en 2004, 1 en 2008, 3 en 2012 et 3 en 2016) et lors des quatre dernières Coupe du monde (1 but en 2006, 1 en 2010, 1 en 2014 et déjà 3 pour cette Coupe du monde). Une performance légendaire !

