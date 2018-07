VIDÉO - L'incroyable performance vocale d'un commentateur colombien sur l'égalisation de Mina

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Ce mardi, l'Angleterre a battu la Colombie lors de la séance de tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b.). Avant cela, les Colombiens avaient réussi à arracher les prolongations par un but de Mina à la 93e minute. De quoi faire perdre les pédales aux commentateurs sud-américains, et plus particulièrement à Javier Fernandez Franco, journaliste à Caracol Television.

Après avoir répété plusieurs fois "Gol de Colombia" (but de la Colombie en français, ndlr), il reprend sa respiration et se remet à crier "Gol" pendant de très nombreuses secondes. 23 plus exactement ! Le commentateur s'est fait une spécialité de ce don d'apnée. Chaque but colombien lui donne l'occasion de réitérer - et améliorer ? - ses performances.

