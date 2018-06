Maroc-Iran (0 - 1) : le match en un coup d’œil

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Dans ce premier match de la poule B, l'Iran l'a emporté sur le fil face au Maroc. Et sur un but contre son camp de l'attaquant marocain Aziz Bouhaddouz.

Le match en bref

l’Iran a douché tous les espoirs du Maroc à la… 95e minute. Les Lions de l’Atlas se sont inclinés dans les arrêts de jeu sur un but contre son camp d’Aziz Bouhaddouz.



Dans ce match plutôt brouillon, le Maroc était pourtant l’équipe qui avait réussi à se procurer le plus grand nombre d’occasions, tirant 12 fois au but et cadrant ses frappes à trois reprises. Mais ils se sont à chaque fois heurtés à la défense iranienne.



Si la première mi-temps a été très rythmée, les deux équipes n’ont pas tenu physiquement en 2e période. La fin du match a été très hachée, marquée par les sorties sur blessures, notamment de Nordin Amrabat (coup à la tête), Omid Ebrahimi et Alireza Jahanbaskhsh, le meilleur buteur du Championnat néerlandais, sorti sur civière à cause de crampes.

Un homme dans le match

L’attaquant Aziz Bouhaddouz, rentré à la 77e minute à la place d’Ayoub El Kaabi, n’a malheureusement pas poussé le ballon au fond des bonnes cages. L'avant-centre du FC Sankt Pauli est l’auteur du but contre son camp qui donne la victoire finale à l’Iran dans les arrêts de jeu.

La stat qui tue

L’Iran a remporté ce vendredi sa deuxième victoire lors d’un Mondial. Avant cette rencontre contre le Maroc - qui lui revenait en Coupe du monde après vingt ans d'absence - la "Team Melli" n’avait gagné qu’un de ses douze matches en Coupe du monde. Cette victoire les aidera-t-elle à sortir de leur poule B, où l’Espagne et le Portugal font figure de favoris ?