Retour gagnant pour Neymar, buteur face à la Croatie

Trois mois jour pour jour après son opération du pied droit, Neymar a rejoué. Le prodige brésilien est entré au début de la seconde période, lors du match de la Seleção face à la Croatie (2-0), dimanche. Sous le soleil de Liverpool, le public d’Anfield a pu se rendre compte qu’il n’avait rien perdu de sa superbe. Comme à son habitude, le joueur le plus cher de la planète a provoqué, dribblé et… marqué. L’unique but de la partie. Et quel but ! Un tir explosif du droit après avoir feinté et effacé Vrsaljko dans la surface (69e). Voilà de quoi rassurer les fans brésiliens à moins de deux semaines du Mondial (14 juin-15 juillet).





Le spectacle n’a pas vraiment été au rendez-vous sur les bords de la Mersey. Les deux nations ont souvent semblé en manque d’automatisme. Les Croates ont bien tenté de bousculer les Sud-Américains, notamment en première période. Une tête de Lovren, en terrain connu, lui le défenseur des Reds, a fait passer un frisson dans les tribunes (13e). Le Brésil, malgré la possession du ballon, a longtemps été en manque de réussite et il a quasiment fallu attendre l’heure de jeu pour voir son premier tir cadré, signé… Neymar, mais capté sans problème par Subasic (57e). Dans un match peu emballant, la lumière est donc venue de l’attaquant vedette du PSG à vingt minutes de la fin. Neymar a même frôlé le doublé sur un coup franc (87e). Finalement, le dernier mot est revenu à son coéquipier Roberto Firmino. Dans son jardin, l’attaquant de Liverpool a inscrit le but du break d’un joli lob tout en finesse (90e+3). Sa sixième réalisation en 19 matches sous le maillot auriverde.





Le Brésil jouera un dernier match de préparation dans une semaine contre l’Autriche. La Croatie de Luka Modric, qui fêtait sa 105e sélection ce dimanche, affrontera le Sénégal, le 8 juin.