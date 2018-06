Reza Parastesh, le sosie de Messi, a-t-il vraiment été arrêté en Russie ? (Non)

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Reza Parastesh, étudiant iranien et surtout sosie le plus ressemblant de Lionel Messi, est une star dans son pays. Ce samedi, la rumeur a couru au sujet de son arrestation en Russie. Ce qu'il a immédiatement démenti.

La rumeur est si insistante qu'il a tenu à la démentir sur son compte Instagram. Véritable phénomène en Iran, Reza Parastesh est le sosie le plus ressemblant de la superstar Lionel Messi. D'ailleurs, il en joue sur les réseaux sociaux : toujours sur Instagram, il se fait même appeler "Iranian Messi". Mais ce samedi, une vilaine rumeur est apparue, lorsqu'une vidéo de lui a été postée, sur Internet, le montrant entouré de policiers russes. De nombreux internautes ont pensé qu'il avait été arrêté par la police locale. Or, il n'en est rien. Il a lui-même démenti avoir été menotté.











"La rumeur de mon arrestation à Moscou pour trouble à l’ordre public qui s’est répandue en Iran est fausse. Vous pouvez voir ce qu’il s’est réellement passé dans cette vidéo. Des supporters du monde entier, très gentils, se ruaient sur moi pour me demander des selfies et la circulation a été bloquée. Les policiers moscovites m’ont alors gentiment escorté dans un endroit calme. On a discuté de façon courtoise, nous avons pris des photos et j'ai signé des autographes (...) ", a-t-il écrit sur son compte Instagram. La rumeur a rapidement enflé car en 2017, l'homme avait été conduit au poste de police et sa voiture confisquée. Assailli par des passants, il avait provoqué le chaos sur la route, dans la ville d'Hamadan, en Iran.