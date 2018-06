Encore en rodage, l’Espagne bute sur la Suisse

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Certes, l’Espagne est encore en rodage et a dû se contenter du nul face à la Suisse (1-1) dimanche, mais cette Roja-là promet déjà. Au Stade de la Céramique à Villarreal, la formation ibérique a réuni les ingrédients qui font sa force depuis maintenant de nombreuses années : de la maîtrise et un jeu basé sur la possession. Autour d’un milieu à trois expérimenté composé de Koke, Alcántara et Iniesta, la formation de Lopetegui a su rapidement mettre en place son jeu, bien aidée par l’apport de latéraux très offensifs que sont Jordi Alba à gauche et le néo-international Álvaro Odriozola à droite. Ce dernier a profité de la blessure de Carvajal en finale de la Ligue des champions pour se faire une place au soleil. Avec une certaine réussite, puisqu’il a ouvert la marque d’une jolie volée du droit à l’entrée de la surface, qui est venue se loger dans le petit filet de Sommer (29e). Son premier but pour sa troisième sélection.

De Gea pas innocent

Privée de ballons, la Suisse a subi et le portier de la Nati s’est employé devant Alcántara (2e), puis face à Iniesta (41e, 45e). Avant de céder sa place peu avant l’heure de jeu, l’icône du Barça, qui jouera au Japon la saison prochaine, a eu une nouvelle opportunité, mais sa reprise a fui le cadre (52e). Champion d’Angleterre avec Manchester City, David Silva n’a pas ménagé ses efforts, sans être récompensé, lui aussi, lorsque sa frappe a frôlé le montant (21e). Cette Espagne séduisante n’a cependant pas réussi à faire le break. Et les hommes de Vladimir Petkovic en ont profité pour égaliser. Contre le cours du jeu, avec un peu de réussite lorsque De Gea renvoya une frappe anodine de Lichtsteiner dans les pieds de l’heureux Ricardo Rodriguez (62e). Pas tout blanc dans cette affaire le portier de Manchester United… Piqués au vif, les Espagnols ont fait le siège du but helvète. Mais Rodrigo est tombé sur Sommer (83e), tandis que Nacho a d’abord vu son tir enroulé être repoussé par le poteau (90e) puis sa tête passer à côté (90e+1).





Alcantara et l'Espagne n'ont pu faire mieux qu'un nul face à la Suisse (1-1), en match de préparation (Reuters/Heino Kalis)