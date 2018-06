Russie-Arabie saoudite : le coup de tête de Dzyuba libère le stade

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Et de trois pour la Russie. Dans un match qu'ils mènent à leur main, les hommes de Stanislav Tchertchessov, ajoutent un troisième but face à l'Arabie saoudite, premier match de la Coupe du monde 2018. A la 71e minute, Artem Dzyuba domine son défenseur et propulse le ballon dans les filets d'une jolie tête croisée. Revivez son but en vidéo.

