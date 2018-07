Russie-Croatie (2-2, 3-4 t.a.b.) : le match en un coup d’œil

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Pour la deuxième fois de suite, les Croates ont remporté leur match après une séance de tirs au but. Ce samedi en quart de finale, ils sont venus à bout des Russes 4 tirs au but à 3 après être restés à égalité 2 buts partout à l’issue des prolongations.

Après leur victoire face aux Russes, les Croates affronteront les Anglais en demi-finale de Coupe du monde mercredi prochain. Ils atteignent ce stade de la compétition pour la seconde fois de leur histoire après 1998, où ils avaient été battus par l’équipe de France.

Le résumé du match

Alors qu’ils se contentaient de défendre, les Russes ont ouvert le score à la 31e minute grâce à une frappe somptueuse de Denis Cheryshev. Mais comme lors de leur 8e de finale, où ils avaient été menés par le Danemark, les Croates ont très vite réagi et ont égalisé 8 minutes plus tard grâce à une tête d’Andrej Kamaric (39e).

La deuxième mi-temps a été tout autant fermée que la première, et les deux équipes n’ont pas pu éviter de filer en prolongation. Là le jeu a été un peu plus ouvert et spectaculaire. La Croatie a d’abord pris l’avantage grâce à un but de la tête de Demagoj Vida (111e) avant une égalisation russe du défenseur Mario Fernandes (115e). Les joueurs russes auraient pu prendre l’avantage si Subasic n’avait pas réalisé plusieurs arrêts décisifs pendant les prolongations.

Lors de la séance de tirs au but, Smolov et Fernandes manquent leur tentative. Côté croate, un seul raté est à déplorer, de la part de Kovacic. Score final : 4 tirs au but à 3 pour les hommes de Zlatko Dalic.

Un homme dans le match

Sortie à la 67e minute, Denis Cherychev a encore une fois marqué dans ce quart de finale, et encore un but magnifique. Après un slalom à 25 mètres, le joueur de Villarreal expédie une demi-volée en pleine lucarne. Finalement, celui qui n’aurait jamais dû être titulaire si Dzagoev ne s’était pas blessé face à l’Arabie saoudite lors du match d’ouverture marquait là son 4e but dans ce Mondial, dont il a été l’une des révélations. Seul Harry Kane a fait mieux que lui, avec six réalisations.

La stat’ qui tue

C'est la première fois qu’un pays hôte perd en quart de finale. Les cinq derniers pays hôtes ayant disputé un quart de finale de Coupe du monde s’étaient qualifiés pour les demi-finales : l'Italie en 1990, la France en 1998, la Corée du Sud en 2002, l'Allemange en 2006 et le Brésil en 2014.