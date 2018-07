La Russie en quart de finale de son Mondial !

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Dimanche à Moscou, après le temps réglementaire, après la prolongation et à la fin de la séance de tirs au but remportée 4 à 3, les Russes ont éliminé les Espagnols. Ils disputeront donc leur quart de finale le 7 juillet, à Sotchi.

La malédiction contre le pays hôte continu ! Dimanche face à la Russie, les Espagnols ne sont pas parvenus à prendre l'avantage contre l'organisateur du tournoi. Ni dans le temps réglementaire ni dans la prolongation (1-1). Poussés dans leurs retranchements, poussés jusqu'à la première séance de tirs au but de ce Mondial 2018, les Ibères ont fini par craquer (3 tab à 4).

Les Espagnols, qui ont largement maîtrisé le ballon (ils ont échangé plus de 1000 passes durant la rencontre, selon le statisticien Opta), avaient ouvert le score grâce à un but contre son camp d'Ignashevich sous la pression de Ramos (12e), avant l'égalisation de Dzyuba sur penalty (42e), à la suite d'une main de Piqué dans la surface.

Surprenante Sbornaya

Après un début de compétition chahuté par le départ de son sélectionneur Lopetegui pour le Real Madrid, remplacé dans la panique par Hierro, la Roja prend la porte dès les 8es de finale, éliminée pour la 4e fois face au pays d'accueil (après l'Italie en 1934, le Brésil en 1950 et la Corée du Sud en 2002).



La Sbornaya, elle, continue d'étonner son monde. Et passe ce tour pour le plus grand bonheur des supporters et du Premier ministre Medvedev présents au Lounjinki Stadium de Moscou. Elle affrontera, pour une place dans le dernier carré de la compétition qu'elle accueille, le vainqueur de Croatie-Danemark, dont le coup d'envoi est donné à 20 heures (à suivre sur TF1, et ici même en direct commenté). Le match aura lieu à Sotchi, le 7 juillet prochain.

On récapitule ce que l'on sait des quarts de finale :



Uruguay-France, le 6 juillet, à 16 heures ( à suivre sur TF1)

Russie - vainqueur de Croatie-Danemark, le 7 juillet à 20 heures

