Comment prononcer correctement les noms de nos adversaires

Yoshimar Yotún, Pedro Gallese, Luis Advíncula... La sélection péruvienne, futur advesaire des Bleus, regorge de joueurs rugueux prêts à faire passer à Griezmann & co de sales quarts d'heure, jeudi. Vous-mêmes devant votre téléviseur (on en profite pour vous glisser que le match est sur TF1 à partir de 17 heures), allez probablement pester contre ces Sud-Américains coriaces. Mais encore faut-il le faire correctement. Nous vous conseillons donc d'aller jeter un œil sur "El Pronunciador", une interface mise en ligne par Marca qui permet d'écouter la prononciation correcte des patronymes de tous les joueurs de ce Mondial.



Vous pouvez également prendre un peu d'avance en révisant ceux des Danois. Schmeichel, Kjær ou Jørgensen sont les derniers de nos adversaires dans cette poule C, le 26 juin. Il vous faudra bien six jours pour maîtriser à la perfection le "Ø" et le "æ".