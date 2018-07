Selon le statisticien Opta, la France a le plus de chances de remporter la Coupe du monde

Par Antoine LLORCA | Ecrit pour TF1 |

Tout est bon pour se rassurer à la veille de la première demi-finale de ce Mondial entre la France et la Belgique ! Et selon l'organisme de statistiques Opta, connu pour son sérieux, nos Bleus sont l'équipe qui a le plus de chances de remporter la Coupe du monde parmi les équipes du dernier carré ! Selon leur prédicateur de performance, qui se base sur les forces offensives et défensives des différentes équipes et leur performance pendant les quatre dernières années, l'équipe de France a 41% de chances de devenir champion du monde pour la deuxième fois de son histoire. Les Bleus sont loin devant leur adversaire en demi-finale, la Belgique (21%) mais aussi devant la Croatie (20%) et l'Angleterre (18%).





Alors oui, les plus septiques diront que les statistiques ne font pas gagner une Coupe du monde mais nous, on a envie d'y croire !