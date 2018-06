Sénégal – Colombie (0-1) : le match en un coup d’œil

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

On aura transpiré et tremblé jusqu’au bout de cette rencontre qui a vu les Cafeteros se qualifier pour les huitièmes et les Lions de la Teranga quitter la compétition sans franchement le mériter…

Le résumé du match













Intense. Dense. Le Sénégal et la Colombie nous auront offert un combat acharné que les Lions - affamés - de la Teranga n’auront pas su remporter. Les hommes d’Aliou Cissé ont pourtant cadenassé le jeu des Colombiens d’emblée. Un tir de chaque côté au quart d’heure de jeu, rien de bien excitant jusqu’à ce penalty sifflé à la 17e minute en faveur des Sénégalais après une faute de Davinson Sanchez. Une joie de courte durée pour les supporteurs sénégalais car après un recours à la VAR, l’arbitre serbe Milorad Mazic est revenu sur sa décision.





Le Sénégal a continué à pousser et a tiré au but – deux fois plus que la Colombie sur l’ensemble du match (8 contre 4). Les deux équipes ont même été qualifiées grâce au but de la Pologne face au Japon dans l’autre match de ce groupe H. Puis est arrivé ce coup de tête bien placé de Mina sur un corner à un quart d’heure de la fin (74e). Signe que les plus impliqués ne finissent pas toujours vainqueurs.









L’homme du match





James Rodriguez out dès la demi-heure de jeu, la Colombie a rapidement perdu son atout offensif qui était jusque-là impliqué sur 10 buts en sept matches de Coupe du monde. Mais elle a su se retourner et s'appuyer sur un élément à l'efficacité redoutable. Deux tirs, deux tirs cadrés, deux buts. Yerry Mina peut se targuer d'afficher des stats parfaites lors de ce Mondial. Pourvu que ça dure pour les Cafeteros !











La stat’ du match





Ils se seront battus jusqu'au bout et n'auront pas démérité. Loin de là. Troisièmes du groupe H, ils n'ont été éliminés qu'en raison d'un plus grand nombre de cartons jaunes reçus par rapport au Japon. Mais en quittant la compétition prématurément, les Sénégalais sont venus écrire un nouveau record. C'est en effet la première fois depuis 1982 qu'aucune équipe africaine ne passe la phase de groupes. Avant eux, l'Egypte, le Maroc, la Tunisie et le Nigeria ont aussi pris la porte.





Les Sénégalais sont tout de même partis sur un tweet de grande classe. Un "merci" adressée à la Coupe du monde !