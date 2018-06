Sepp Blatter attendu en Russie vers le 20 juin… à l’invitation de Vladimir Poutine

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Le président déchu de la FIFA confirme au New York Times qu’il assistera au Mondial en tant qu’invité du président russe. "Ce sera une mission sportive et diplomatique pour moi".

Suspendu six ans de toutes activités liées au football, il ne renonce pas pour autant au Mondial. Sepp Blatter sera bel et bien présent en Russie, où il arrivera dans une semaine tout pile, aux alentours du 20 juin. "Je serai d’abord à Moscou et ce sera très agréable. Je vais résider à Moscou", annonce-t-il dans une interview au New York Times. Le président déchu de la FIFA, toujours populaire chez les Russes, avait déjà annoncé sa venue en octobre dernier "à l’invitation de Vladimir Poutine" dans un entretien à l’AFP.





Il confirme au New York Times qu’il s’entretiendra avec le président russe. "Bien sûr que je vais le voir. Je suis son invité. Nous nous rencontrerons quelque part mais je ne sais pas encore où parce qu’ils refusent de me dévoiler le lieu exact. Ce sera une mission sportive et diplomatique pour moi", dit-il. Son programme exact n’est pas connu mais nul doute que la présence du Suisse de 82 ans sera très commentée.





Le timing de l’annonce est savoureux. Car alors que Sepp Blatter répondait aux questions du New York Times, la FIFA s’apprêtait à tenir son 68e Congrès à Moscou. "Deux ans et trois quatre-mois après mon élection, il est peut-être temps de regarder en arrière. Le 26 février 2016, le jour de l'élection, la Fifa était une organisation cliniquement morte", a déclaré son président Gianni Infantino dans son discours inaugural mercredi. Un mot sur son prédécesseur ? "Tout le monde est le bienvenu", a-t-il lâché sans le nommer à des journalistes la semaine dernière, dans un "long rire nerveux " souligne le quotidien américain.