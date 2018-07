"C'est une équipe très forte" : Ivan Rakitic redoute les Bleus

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

A deux jours de la finale du Mondial opposant la France à la Croatie dimanche, la pression monte dans les deux camps. Alors qu'Antoine Griezmann et Blaise Matuidi se sont exprimés ce vendredi matin en conférence de presse côté tricolore, Ivan Rakitic a, lui, choisi de se prononcer sur cette rencontre tant attendue dans un entretien accordé au Mundo Deportivo. "Dès petit, tous les enfants rêvent de jouer la finale de la Coupe du monde", a-t-il déclaré.

"Ce sera une finale très compliquée"

Le joueur de 30 ans, qui va jouer son 71e match de la saison dimanche, est également revenu sur son état de forme et ces derniers jours pour le moins éprouvant pour son organisme. "A la veille du match contre l’Angleterre, j’avais 39 de fièvre. J'étais au lit et j'ai perdu quatre kilos à cause des efforts effectués. J'ai parcouru 14 kilomètres (ndlr : contre l'Angleterre)", a-t-il confié. "Tu ne sais pas d’où tu trouves ces forces, mais tu les trouves, elles viennent du plus profond de toi-même."



Concernant les Bleus, le milieu du FC Barcelone n'a pas tari d'éloges : "C'est une équipe très forte, c'est vrai. Ils méritent d'être en finale de par la manière dont ils ont joué et les résultats obtenus. Ce sera une finale très compliquée, difficile. Mais c'est un match historique pour nous."

