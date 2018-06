Serbie-Brésil (0-2) : le match en un clin d’œil

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Le résumé du match





Les Brésiliens ont rapidement pris la rencontre en main. Largement leaders dans la possession du ballon, les hommes de Tite ont néanmoins eu du mal à trouver les espaces face à une défense serbe compacte. La sortie à la 10e minute de Marcelo, victime d'un spasme musculaire au niveau de la colonne vertébrale, ne les a pas déstabilisés. Coutinho, encore lui, est venu orchestrer le premier but des Auriverde en lançant parfaitement Paulinho dans l'axe (36e), qui lobait Stojkovic en piquant le ballon en extension. Ce n'est qu'à l'heure de jeu que les Serbes ont eu un sursaut, multipliant les occasions en l'espace de quelques minutes. Avant que Thiago Silva n'inscrive un deuxième but, sur un corner de Neymar (68e), pour les éteindre définitivement.

>> Coutinho, le sauveur du Brésil

L'homme du match





D'accord, il a encaissé deux buts. D'accord, son équipe n'est pas qualifiée pour les huitièmes de finale. N'empêche, Vladimir Stojkovic a barré la route de Neymar, certes en manque de réussite, toute la soirée. Il a gagné chacun de ses duels avec la star brésilienne, quand celui-ci a cadré ses frappes. Des pieds (57e) ou d'une main ferme (86e), on retiendra qu'il a empêché l'attaquant parisien de grossir son compteur au Mondial (un seul but pour l'instant). Et ça a le mérite d'être souligné.









La stat' du match





L'élimination de l'Allemagne quelques heures plus tôt a réjoui les supporters de la Seleção. Mais aurait pu leur filer quelques sueurs froides, tant rien n'est écrit dans cette Coupe du monde aux résultats totalement fous. En se qualifiant pour les huitièmes de finale ce mercredi, le Brésil est sorti pour la 13e fois d'affilée de la phase de groupes, soit depuis 1970, souligne Opta. On vous laisse imaginer les conséquences d'une élimination...