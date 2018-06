Serbie - Suisse : les célébrations polémiques des buts de Shaqiri et Xhaka

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Une célébration... pas franchement diplomatique. Lors du match face à la Serbie, vendredi soir, les deux buteurs de la Nati, l'équipe suisse, Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri, ont célébré leurs buts respectifs en exécutant un geste équivoque : des deux mains, ils ont mimé un aigle, mais pas n'importe lequel : celui figurant sur le drapeau albanais. Une célébration ô combien politique lancée à la face des supporters serbes, ravivant, pour certains, les douloureux souvenirs de la guerre qui a déchiré les Balkans à la fin du siècle dernier. Shaqiri est né au Kosovo, ancienne province serbe peuplée à majorité d'Albanais, tandis que Xhaka est né en Suisse d'une famille kosovare. A leur décharge, les deux joueurs semblaient répondre aux supporters serbes qui les ont copieusement sifflés tout au long de la rencontre.





Le souvenir fâcheux de 2014





"Dans le foot, vous avez toujours des émotions et vous pouvez voir que ce que j'ai fait n'est que de l'émotion. J'étais juste très heureux de marquer un but, c'est tout. Je pense qu'on ne devrait pas parler de ça maintenant", a voulu dédramatiser Shaqiri après le match, tandis que son sélectionneur a appelé à ne pas "mélanger la politique et le football". "Il est bien clair que les émotions ressortent, et c'est ce qui s'est produit. Mais nous tous sur le terrain, et en dehors, nous devons nous éloigner de la politique dans le football et se concentrer sur ce beau sport qui regroupe les gens", a ajouté Vladimir Petkovic, Bosnien de nationalité et donc lui aussi natif d'ex-Yougoslavie. Son homologue serbe, Mladen Krstajic, n'a, lui, voulu faire "aucun commentaire". "Comme je l'ai déjà dit, je ne m'occupe pas de ce genre de choses, je suis un sportif", a-t-il lancé après la rencontre.





Ces célébrations équivoques ravivent le souvenir d'un précédent fâcheux. Le 14 octobre 2014, un match Serbie-Albanie à Belgrade avait été interrompu quelques minutes avant la pause en raison d'un envahissement du terrain et des échanges de coups entre joueurs et supporteurs. L'étincelle qui avait déclenché ces violences était un drone qui avait survolé la pelouse avec un drapeau de la "Grande Albanie", projet nationaliste visant à regrouper au sein d'un même pays tous les Albanais des Balkans. Une provocation pour les Serbes qui n'acceptaient pas l'indépendance du Kosovo. Quatre ans plus tard, le sujet reste douloureux.