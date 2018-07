84% des Français pensent que les Bleus vont remporter la Coupe du monde

Par Antoine LLORCA | Ecrit pour TF1 |

La victoire... à l'unanimité ! Ce dimanche à 17h à Moscou (sur TF1), l'équipe de France affronte la Croatie en finale de la Coupe du monde. Contrairement aux Bleus qui refusent de céder à l'euphorie qui s'est emparée de la France depuis la victoire contre la Belgique (1-0), les Français se montrent très confiants. Selon un sondage IFOP pour Le Journal du Dimanche, 84% des Français pensent que l'équipe de France va ramener la Coupe du monde à la maison. Chez les connaisseurs du ballon rond, le taux monte même jusqu'à 95%.

Selon ce même sondage du JDD, ils sont 51% à affirmer que le Mondial russe a eu une influence positive sur leur moral soit un point de plus que lors de la Coupe du monde en 2006. Alors que 31% pensent qu'une seconde étoile aura un effet positif sur la croissance et l'économie française, ils sont 44% à croire que cela n'aura aucun effet. 25% sont plus pessimistes et pensent que cette victoire pourrait favoriser le chauvinisme et l'esprit nationaliste dans le pays.

Mbappé, joueur le plus populaire

Selon ce sondage, le joueur le plus populaire est le prodige de l'équipe de France et joueur le plus Français le plus cher de l'histoire, Kylian Mbappé. 28% affirment que le prodige parisien est leur joueur préféré et 58% le mettent sur le podium des joueurs favoris des Français. Le capitaine des Bleus Hugo Lloris et l'attaquant Antoine Griezmann complètent le podium.