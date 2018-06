"Et à la fin, l'Allemagne se démerde pour gagner" : Gary Lineker met sa célèbre phrase au goût du jour

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

"Le football est un jeu simple : 22 hommes courent après un ballon pendant 90 minutes et, à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne." En prononçant cette phrase, le 4 juillet 1990, à la sortie d'une demi-finale mondiale perdue contre Rudi Voller et compagnie, malgré une domination globale de la rencontre, l'attaquant anglais Gary Lineker se doutait-il qu'il inspirerait les fans de football, 28 ans plus tard ? Quoi qu'il en soit, cette célèbre maxime du football moderne a de nouveau démontré sa popularité, samedi 23 juin, après le coup franc victorieux de Toni Kroos, à la 95e minute, contre la Suède (2-1), sortant l'Allemagne d'un fâcheux faux-pas, après avoir été menée, avoir égalisé et avoir manqué à plusieurs reprises d'encaisser un deuxième but.









L'auteur de la citation lui-même, consultant pour la BBC, y est également allé de son petit clin d'œil, en l'adaptant à la physionomie du match (et en prenant en compte, donc, l'expulsion de l'Allemand Jerome Boateng) :









"Le football est un sport simple : 22 hommes courent après le ballon pendant 82 minutes, puis les Allemands perdent un joueur sur expulsion, donc 21 hommes courent après le ballon pendant 13 minutes et à la fin, les Allemands se démerdent pour gagner".