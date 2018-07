Suède – Angleterre (0-2) : le match en un coup d’œil

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Il a fallu attendre 12 minutes avant de voir la première frappe du match, tant les deux équipes se sont observées avant de vraiment commencer à jouer. Elle est l’œuvre de Claesson mais elle n’est cadrée. A la 19e, Sterling perce le rideau suédois sur un raid et laisse le ballon à Kane qui lui aussi ne parvient pas à cadrer sa frappe. Plus le temps passe, plus les Anglais se montrent menaçants même si le bloc suédois résiste globalement bien. La délivrance intervient finalement sur un corner tiré par Trippier à la 30e minute. Maguire saute plus haut que le monde et cadre une tête qui crucifie le gardien suédois (0-1). Juste avant la mi-temps, les Anglais ont failli doubler la mise. Alli lance Sterling qui se présente seul face à Olsen et tire. Le gardien suédois parvient à détourner la frappe de l’Anglais qui se rue alors sur le ballon pour retenter sa chance. Mais Augustinsson surgit et prive Sterling d’une seconde tentative.

Au retour des vestiaires, les Suédois sont à deux doigts d’égaliser. Augustinsson centre pour Berg qui parvient à prendre le dessus sur Young et cadre une tête dangereuse. Sauf que la main gauche de Pickford réussit à détourner la trajectoire du ballon. Ce sera la dernière grosse occasion des Jaunes et Bleus. Dès lors, les Anglais vont fracturer le bloc suédois et multiplier les actions. Après plusieurs tentatives infructueuses, c’est Alli qui marque le deuxième but anglais à la 59e. Lingard lui adresse un caviar au second poteau, il n’a qu’à s’appliquer pour tromper Olsen de la tête. Maguire n’est loin d’inscrire un troisième but à la 66e sur une puissante reprise de volée mais celle-ci manque le cadre. En fin de match, les Anglais vont jouer la montre et insuffler un faux rythme qui va peu à peu faire perdre espoir à la Suède. Avec cette victoire, l’Angleterre accède aux demi-finales de la Coupe du monde. Cela faisait 28 ans qu’elle n’était pas parvenue à se hisser à un tel stade de la compétition.





L’homme du match

Jordan Pickford, le gardien anglais, n’a pas été extrêmement sollicité au cours de ce match mais il a toutefois eu quelques arrêts déterminants à effectuer, notamment en deuxième mi-temps. Juste après la reprise, il sauve les siens sur une tête de Berg. Il récidive dix minutes plus tard face à Toivonen. Enfin, à la 70e minute, il réalise un arrêt réflexe sur une frappe de Guidetti, empêchant ainsi la Suède de réduire le score.





La stat’ du match

L’Angleterre a su faire preuve de réalisme face à la Suède. Sur ses neuf tirs tentés au cours du match, elle n’en a cadré que deux. Suffisant toutefois pour marquer deux buts…